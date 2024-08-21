Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:58, 21 августа 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о массовых обысках в военкоматах и больницах

Журналист Глагола: СБУ проводит более 20 обысков в ТЦК и больницах Украины

Фото: Alina Smutko / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит массовые обыски в медицинских учреждениях и территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом заявил журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

«Как сообщают мои информированные источники, одновременно происходит более 20 обысков СБУ у работников ТЦК и в больницах, где проводят ВВК (военно-врачебную комиссию)», — написал Глагола.

По информации журналиста, украинские силовики вместе с тем проверяют врачей из медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) по подозрению в получении денег от уклонистов. Он также рассказал, что у руководителя ВВК в городе Хуст Закарпатской области были найдены средства, переданные военнообязанным в качестве взятки.

Ранее стало известно о задержании в Одессе работника ТЦК. В Государственном бюро расследований Украины сообщили, что чиновник изменил данные 138 военнообязанных, чтобы они считались непригодными к несению воинской службы.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило о новых попытках ВСУ атаковать Россию

      Студентка и научный руководитель пропали без вести в горах Алтая

      Правозащитник заявил о незаконности эвакуации россиян из Суджи на Украину

      Глава МИД Украины прокомментировал ратификацию Римского статута

      Журналистку «Дождя» оштрафовали на нарушение закона об иноагентах

      Россиянам посоветовали отказаться от паролей в соцсетях для защиты от кражи аккаунтов

      Мадонну рядом с молодым возлюбленным оценили в сети фразой «бабушку вывели на прогулку»

      Россия оказалась в пятерке крупнейших импортеров китайского чая

      В МИД прокомментировали открытие на Украине памятника ичкерийскому террористу

      Следствие попросило арестовать высокопоставленного сотрудника ФСИН по делу о взятке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше