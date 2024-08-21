На Украине сообщили о массовых обысках в военкоматах и больницах

Журналист Глагола: СБУ проводит более 20 обысков в ТЦК и больницах Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит массовые обыски в медицинских учреждениях и территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом заявил журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

«Как сообщают мои информированные источники, одновременно происходит более 20 обысков СБУ у работников ТЦК и в больницах, где проводят ВВК (военно-врачебную комиссию)», — написал Глагола.

По информации журналиста, украинские силовики вместе с тем проверяют врачей из медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) по подозрению в получении денег от уклонистов. Он также рассказал, что у руководителя ВВК в городе Хуст Закарпатской области были найдены средства, переданные военнообязанным в качестве взятки.

Ранее стало известно о задержании в Одессе работника ТЦК. В Государственном бюро расследований Украины сообщили, что чиновник изменил данные 138 военнообязанных, чтобы они считались непригодными к несению воинской службы.