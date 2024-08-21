В Одессе задержали работника ТЦК за вмешательство в данные военнообязанных

В Одессе работника ТЦК задержали за изменение данных 138 военнообязанных

В Одессе задержали работника территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) за изменение данных 138 военнообязанных в электронной базе «Оберег». Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в Telegram.

По данным правоохранителей, чиновник организовал схему по уклонению от мобилизации. За 4,5-7 тысяч долларов (от 412 до 642 тысяч рублей) сотрудник ТЦК вносил изменения в данные военнообязанного, фиктивно делая его непригодным к несению воинской службы. Сообщается, что таким образом он заработал не менее 1 миллиона долларов (около 91 миллиона рублей).

По данным ГБР, все воспользовавшиеся схемой лица были найдены, однако некоторые из них успели покинуть территорию Украины. Сообщается, что уклонисты, которые остались на территории Украины, были доставлены в ТЦК для обновления данных.

Ранее стало известно, что чиновница из Одесской области отказалась от детей, чтобы ее муж избежал мобилизации. Через несколько месяцев после развода она поздравила мужа с днем рождения в социальных сетях, где также называла его «моя душа» и «мое крепкое плечо».