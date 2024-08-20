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12:16, 20 августа 2024Бывший СССР

Чиновница из Одесской области отказалась от детей ради спасения мужа от мобилизации

На Украине чиновница отказалась от детей, чтобы ее муж избежал мобилизации

Фото: Ekaterina Pokrovsky / Shutterstock / Fotodom

В Одесской области Украины чиновница отказалась от детей, чтобы ее муж мог выехать за границу и избежать мобилизации. Об этом сообщает «Думская».

По данным издания, речь идет о начальнице отдела по вопросам молодежи и спорта Белгород-Днестровского горсовета. Сообщается, что ее муж добивался развода и настаивал, чтобы их общие дети остались с ним. Суд удовлетворил его требования в полном объеме 23 января 2023 года и забрал детей у чиновницы, сохранив за ней родительские права.

Чиновница не подала апелляции, а 9 июля того же года в социальных сетях поздравила мужа с днем рождения и называла его «моя душа» и «мое крепкое плечо».

Журналисты предполагают, что развод был инициирован для того, чтобы муж чиновницы мог выехать за границу, используя статус отца-одиночки.

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Отмечается, что за 2022-2023 год Белгород-Днестровский суд вынес более тысячи подобных решений. Как сообщили журналисты, сейчас работники суда проходят подозреваемыми по делам о взяточничестве и об организации незаконной переправки людей через границу. По данным следствия, суд выносил решения о расторжении браков, оставляя несовершеннолетних детей с отцами, что позволяло им использовать статус отца-одиночки для выезда за рубеж и уклонения от мобилизации.

Ранее в Киевской области арестовали начальников Бориспольского и Бучанского территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) по делу о вымогательстве взяток за уклонение от мобилизации.

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      Александр Курбатов
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