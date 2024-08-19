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20:10, 19 августа 2024Бывший СССР

Заработавших миллион долларов киевских военкомов арестовали

Начальники двух военкоматов Киевской области арестованы по делу о взятках

Начальники двух территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) Киевской области арестованы по делу о вымогательстве взяток за уклонение от мобилизации. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на офис генерального прокурора Украины.

Как сообщается, за организацию схемы по незаконному оформлению непригодности к военной службе были задержаны начальники Бориспольского и Бучанского ТЦК. Киевские военкомы были арестованы без права внесения залога.

16 августа Служба безопасности Украины задержала двух начальников ТЦК Киевской области за выдачу поддельных документов о непригодности к службе по состоянию здоровья. Во время обысков у задержанных было обнаружено более 1,2 миллиона долларов наличными.

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