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14:34, 16 августа 2024Бывший СССР

Два киевских военкома заработали более миллиона долларов на уклонистах

Два начальника ТЦК под Киевом заработали более миллиона долларов на уклонистах

Фото: Telegram-канал «Служба безопасности Украины»

Два начальника ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) Киевской области заработали более миллиона долларов на уклонистах. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале.

СБУ задержала двух киевских военкомов и гражданина одной из кавказских республик за выдачу поддельных документов о непригодности к службе по состоянию здоровья. Во время обысков у задержанных было обнаружено более 1,2 млн долларов наличными.

«Стоимость таких "услуг" составляла 37 тысяч долларов США с одного уклоняющегося», — отметили в ведомстве. Военная контрразведка СБУ задержала посредника в столичном ресторане во время получения денег от клиентов.

Ранее украинские военкомы мобилизовали инвалида с тремя пальцами и сделали пулеметчиком. Сотрудники полиции остановили его для проверки документов и отправили в военкомат.

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      Юрий Леонов
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