Два киевских военкома заработали более миллиона долларов на уклонистах

Два начальника ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) Киевской области заработали более миллиона долларов на уклонистах. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале.
СБУ задержала двух киевских военкомов и гражданина одной из кавказских республик за выдачу поддельных документов о непригодности к службе по состоянию здоровья. Во время обысков у задержанных было обнаружено более 1,2 млн долларов наличными.
«Стоимость таких "услуг" составляла 37 тысяч долларов США с одного уклоняющегося», — отметили в ведомстве. Военная контрразведка СБУ задержала посредника в столичном ресторане во время получения денег от клиентов.
Ранее украинские военкомы мобилизовали инвалида с тремя пальцами и сделали пулеметчиком. Сотрудники полиции остановили его для проверки документов и отправили в военкомат.