Пленный ВСУ с тремя пальцами рассказал, как его определили в пулеметчики

На Украине мобилизовали инвалида третьей группы без двух пальцев, которого в ВСУ определили в пулеметчики. Об этом заявил сам пострадавший, украинский военнопленный Вадим Гаврощенко, пишет РИА Новости.

В детстве Геращенко лишился указательного и среднего пальцев на правой руке. В декабре прошлого года в Изюмском районе Харьковской области сотрудники полиции остановили его для проверки документов и отправили в военкомат.

После прохождения военно-врачебной комиссии Вадим Гаровщенко принес в военкомат справку о непригодности к военной службе. Однако после этого его еще раз отправили в поликлинику.

«Опять дошел до травматолога, дал он направление на больницу. Что я понял по его почерку — "придатный к службе" (пригодный к военной службе)», — уточнил пленный.

По словам бойца, его отправили служить в 151-ю бригаду ВСУ, дали в руки пулемет и сказали «на, будешь пулеметчиком».

Ранее группа военнопленных Вооруженных сил Украины заявила, что желает воевать против Киева. Украинцы также попросили прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, который ранее был сформирован из бывших пленных ВСУ.

Ранее бывший сосед Владимира Зеленского, попавший в российский плен, передал ему привет и сравнил отношение к украинским военнослужащим в плену и в армии.

Кроме того, ранее украинский военный Руслан Полторацкий, захваченный в плен ФСБ, назвал провальной затею ВСУ напасть на Курскую область. По его словам, «вся эта затея — фигня» и призвал украинских военных сложить оружие.