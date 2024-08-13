Попавший в плен бывший сосед Зеленского передал ему привет

Бывший сосед Владимира Зеленского Юрий Даниленко, попавший в российский плен, передал ему привет и сравнил отношение к украинским военнослужащим в плену и в армии. Его слова передает РИА Новости.

«С Владимиром Зеленским в одном дворе вырос. (...) Меня зовут Даниленко Юрий Владимирович, передаю огромный привет Зеленскому (...) Вова, смотри, какое отношение у людей, и смотри, какое наше отношение», — заявил Даниленко.

По его словам, командование Вооруженных сил Украины использует солдат, отправляя их «как пушечное мясо на отработку».

О попадании Даниленко в плен к добровольцам российского отряда «Невский» сообщил военный корреспондент Александр Сладков. Как он отметил, пленный рассказал о попытке своих сослуживцев убить его при сдаче в плен.