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12:12, 13 августа 2024Бывший СССР

Бывший сосед Зеленского передал ему привет из плена

Попавший в плен бывший сосед Зеленского передал ему привет

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Бывший сосед Владимира Зеленского Юрий Даниленко, попавший в российский плен, передал ему привет и сравнил отношение к украинским военнослужащим в плену и в армии. Его слова передает РИА Новости.

«С Владимиром Зеленским в одном дворе вырос. (...) Меня зовут Даниленко Юрий Владимирович, передаю огромный привет Зеленскому (...) Вова, смотри, какое отношение у людей, и смотри, какое наше отношение», — заявил Даниленко.

По его словам, командование Вооруженных сил Украины использует солдат, отправляя их «как пушечное мясо на отработку».

О попадании Даниленко в плен к добровольцам российского отряда «Невский» сообщил военный корреспондент Александр Сладков. Как он отметил, пленный рассказал о попытке своих сослуживцев убить его при сдаче в плен.

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      Валентин Карант
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