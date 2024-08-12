Военкор Сладков: в российский плен попал сосед Зеленского

В плен к подразделению Вооруженных сил России попал Юрий Даниленко, житель Кривого Рога и сосед президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

«Многое рассказал. Речь веду не о разведданных, а о жизни там, на Украине, на "новой Украине". Зеленского и супругу его Ольгу знает, рассказывая не ругает», — пишет военкор.

Как отмечает Сладков, пленный рассказал о попытке своих сослуживцев убить его при попытке сдачи в плен: «А нас хвалит за отношение к пленным».

Ранее украинский пленный, взятый сотрудниками ФСБ в Курской области, заявил, что ВСУ считают атаку на Курскую область последней надеждой Киева. При этом украинским военным было приказано открывать огонь по местным жителям в случае сопротивления.

