Захваченный в плен боец ВСУ призвал украинских военных сложить оружие

Пленный Полторацкий назвал затею ВСУ напасть на Курскую область провальной

Украинский военный Руслан Полторацкий, захваченный в плен ФСБ, назвал провальной затею ВСУ напасть на Курскую область. Такое мнение он высказал на видео, опубликованном российской спецслужбой, передает РИА Новости.

По его словам, «вся эта затея — фигня» и призвал украинских военных сложить оружие. Он считает, что войну между Россией и Украиной пора заканчивать.

На видео с пленным, обнародованном ФСБ, он заявил, что ВСУ рассчитывали использовать захват приграничных районов якобы для мирного договора с Россией. Они планировали дойти до Курска и Белгорода, чтобы «захватить побольше территорий» для будущего обмена. При этом украинским военным было приказано открывать огонь по местным жителям в случае сопротивления.