Захваченный ФСБ в Курской области боец ВСУ попал на видео

ФСБ показала украинского пленного, захваченного в Курской области

ФСБ показала видео с допросом украинского военного, захваченного в плен в Курской области. Запись с ним публикует «Российская газета».

На кадрах виден Руслан Полторацкий из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Он рассказывает, что подготовка к атаке на приграничные регионы России началась в конце июля. Пленный заявил, что Украина рассчитывала использовать захват приграничных районов якобы для мирного договора с Россией. С этой целью ВСУ планировали дойти до Курска и Белгорода, чтобы «захватить побольше территорий» для будущего обмена. При этом украинским военным было приказано открывать огонь по местным жителям в случае сопротивления.