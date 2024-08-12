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16:53, 12 августа 2024Силовые структуры

Захваченный ФСБ в Курской области боец ВСУ попал на видео

ФСБ показала украинского пленного, захваченного в Курской области

ФСБ показала видео с допросом украинского военного, захваченного в плен в Курской области. Запись с ним публикует «Российская газета».

На кадрах виден Руслан Полторацкий из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Он рассказывает, что подготовка к атаке на приграничные регионы России началась в конце июля. Пленный заявил, что Украина рассчитывала использовать захват приграничных районов якобы для мирного договора с Россией. С этой целью ВСУ планировали дойти до Курска и Белгорода, чтобы «захватить побольше территорий» для будущего обмена. При этом украинским военным было приказано открывать огонь по местным жителям в случае сопротивления.

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      Любовь Ширижик
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