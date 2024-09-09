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09:28, 9 сентября 2024Бывший СССР

В Киеве подожгли автомобиль военного

«Другая Украина»: в Киеве неизвестные подожгли автомобиль военнослужащего

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В Киеве неизвестные в очередной раз подожгли автомобиль военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило движение «Другая Украина» в своем Telegram-канале.

«В Киеве очередной поджог автомобиля военнослужащего ВСУ. В районе Дарницкой площади Киева ночью неизвестные снова сожгли машину военного», — говорится в сообщении.

В пятницу, 6 сентября, Служба безопасности Украины задержала две группы поджигателей авто военнослужащих ВСУ в Киеве и Хмельницком. Им предъявлены обвинения по статьям о препятствовании законной деятельности ВСУ и повреждении имущества путем поджога и грозит от 8 до 10 лет тюрьмы.

В конце августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев также сообщил, что в Киеве сожгли два автомобиля сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). По его словам, инцидент произошел в районе Позняки украинской столицы.

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      Александр Курбатов
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