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09:09, 30 августа 2024Бывший СССР

В Киеве сожгли два автомобиля сотрудников ТЦК

Лебедев: в Киеве сожгли два автомобиля сотрудников ТЦК

Фото: Unsplash

Ночью в Киеве сожгли два автомобиля сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Киев, район Позняки. Красиво догорают две машины ТЦК», — сказал он.

Ранее в Киеве подожгли минимум шесть автомобилей, которые могли принадлежать сотрудникам ТЦК. Они сгорели полностью, повреждения получили несколько находившихся рядом машин.

До этого стало известно, что в Харьковской области суммарно подожгли около 40 машин военных и сотрудников ТЦК. По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, все преступления раскрыты.

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      Илья Таксюр
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