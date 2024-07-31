В Харьковской области суммарно подожгли около 40 машин военных и сотрудников ТЦК

Синегубов: в Харьковской области сожгли около 40 машин военных и сотрудников ТЦК

В Харьковской области суммарно подожгли около 40 машин военных и сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телеканала «Рада».

По его словам, все преступления раскрыты.

Ранее в Одессе владельцы микроавтобусов начали клеить на стекла транспортных средств надпись «не ТЦК» в надежде, что их машины не будут поджигать неизвестные.

До этого в Одессе за ночь сгорели пять автомобилей. Предположительно, они принадлежали военнослужащим Вооруженных сил Украины.