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10:43, 17 июля 2024Бывший СССР

В Одессе за ночь сгорели несколько автомобилей

«Страна.ua»: в Одессе за ночь сгорели пять автомобилей

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В Одессе за ночь сгорели пять автомобилей. Об этом со ссылкой на полицию в среду, 17 июля, сообщают местные паблики, передает издание «Страна.ua».

Принадлежали ли сожженные машины военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ), не уточняется.

Ранее сообщалось об участившихся по всей Украине поджогах автомобилей, принадлежащих сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата в республике) и военным. Из-за этого некоторые военнослужащие украинской армии начали наносить на свои транспортные средства надпись «Не ТЦК». Один из последних подобных эпизодов произошел на улице Академика Королева в Одессе, где был сожжен автомобиль бойца ВСУ.

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