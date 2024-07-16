На Украине сожгли автомобиль военного

«Новости. Live»: в Одессе неизвестные сожгли машину военного

В Одессе был сожжен автомобиль военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает украинское издание «Новости. Live».

Инцидент произошел на улице Академика Королева, личности поджигателей неизвестны.

Издание сообщает, что в городе в последние три дня ежедневно поджигают автомобили военных. По всей Украине участились поджоги машин, принадлежащих сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и военнослужащим. Некоторые военные стали наносить на свои машины надпись «Не ТЦК», чтобы не стать жертвами поджогов.

Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании женщины, совершившей поджог машины военного ВСУ. В ведомстве сообщили, что она также планировала поджечь военкомат.