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15:43, 10 июля 2024Бывший СССР

СБУ заявила о задержании подпалившей машину ВСУ женщины

СБУ заявила, что задержала женщину, якобы устроившую поджог машины ВСУ

Фото: Telegram-канал «Служба безпеки України»

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании женщины, якобы устроившей поджог автомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«По данным контрразведки СБУ, фигурантка умышленно подожгла служебный пикап инструктора подразделения спецназначения "Омега" Национальной гвардии», — указано в сообщении СБУ.

Помимо поджога автомобиля, женщина, по заверению СБУ, планировала следом подпалить здание территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине). Ей грозит пожизненное заключение.

1 июля в Одессе произошла серия поджогов. Тогда неизвестные пытались поджечь автомобиль, принадлежащий военнослужащему, и подстанцию «Пересыпская».

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      Валентин Карант
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