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16:57, 2 июля 2024Бывший СССР

В Одессе произошла серия поджогов

«Страна.ua»: в Одессе 1 июля произошла серия поджогов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Leo Correa / AP

В Одессе 1 июля произошла серия поджогов. Об этом в Telegram-канале «Политика Страны» сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Где-то в 11:30 неизвестный пытался поджечь подстанцию "Пересыпская", но возгорание не распространилось. По данному факту открыто уголовное дело по статье "Диверсия"», — приводят слова источников в правоохранительных органах журналисты.

После этого, в 23:40, неизвестный поджег автомобиль марки Nissan, принадлежавший украинскому военнослужащему. Пожар потушили через 15 минут, в результате происшествия никто не пострадал, автомобиль получил повреждения.

В субботу, 29 июня, также сообщалось о поджоге автомобиля военнослужащего в Одессе. Кроме того, машины военных загорелись в Изюме Харьковской области, где подожгли сразу два автомобиля, которые полностью сгорели во время пожара.

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      Александр Курбатов
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