Неизвестные подожгли еще три автомобиля военных в Харьковской области

«Страна»: неизвестные подожгли автомобили украинских военных в Изюме и Одессе

Неизвестные подожгли еще три автомобиля военных в Изюме Харьковской области и в Одессе, пишет в Telegram-канале украинское издание «Страна» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отметили журналисты, в Изюме подожгли сразу два военных автомобиля, а именно джип Great Wall и грузовик MAN. Огонь удалось потушить через 40 минут, к этому моменту машины сгорели полностью.

Еще один случай поджога зафиксировали в Одессе. «Там подожгли автомобиль Nissan, который принадлежал военному», — подчеркнули в правоохранительных органах.

Материалы по инцидентам переданы в Службу безопасности Украины (СБУ).

Ранее сообщалось, что в Одессе ночью сожгли автомобиль, принадлежавший работнику Приморского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Инцидент случился в поселке Котовского. Кто именно совершил нападение на транспортное средство, неизвестно.