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10:19, 23 июня 2024Бывший СССР

На Украине сожгли машину работника военкомата

В Одессе сожгли машину работника Приморского военкомата

Фото: ViktoriaIvanets / Shutterstock / Fotodom

В Одессе ночью сожгли автомобиль, принадлежавший работнику Приморского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Инцидент случился в поселке Котовского. Кто именно совершил нападение на транспортное средство, неизвестно.

Информации о пострадавших, а также других подробностей на данный момент нет. Официально принадлежность автомобиля работнику ТЦК не подтверждалась.

В ночь на 31 мая в городе Кременчуге на Украине сгорел автобус, который, возможно, принадлежал территориальному центру комплектования. На машине был изображен белый крест, один из символов Вооруженных сил Украины, — опираясь на это, пользователи сети утверждают, что автобус был собственностью военкомата.

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      Никита Абрамов
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