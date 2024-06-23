На Украине сожгли машину работника военкомата

В Одессе сожгли машину работника Приморского военкомата

В Одессе ночью сожгли автомобиль, принадлежавший работнику Приморского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Инцидент случился в поселке Котовского. Кто именно совершил нападение на транспортное средство, неизвестно.

Информации о пострадавших, а также других подробностей на данный момент нет. Официально принадлежность автомобиля работнику ТЦК не подтверждалась.

В ночь на 31 мая в городе Кременчуге на Украине сгорел автобус, который, возможно, принадлежал территориальному центру комплектования. На машине был изображен белый крест, один из символов Вооруженных сил Украины, — опираясь на это, пользователи сети утверждают, что автобус был собственностью военкомата.