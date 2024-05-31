На Украине сгорел автобус с символом ВСУ

«Страна.ua»: в Кременчуге сгорел автобус, вероятно принадлежавший военкомату

В ночь на 31 мая в городе Кременчуг на Украине сгорел автобус, который возможно принадлежал территориальному центру комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщает «Страна.ua».

На машине был изображен белый крест, один из символов Вооруженных сил Украины — опираясь на это, пользователи сети утверждают, что автобус был собственностью военкомата.

Как сообщает издание, некоторые украинские паблики заявляют, что транспортное средство подожгли, другие утверждают, что причиной возгорания послужило замыкание электропроводки.

Официально о происшествии ничего не сообщалось.

Ранее на Украине во двор дома сотрудника ТЦК бросили гранату. Взрыв повредил дом и автомобиль, никто не пострадал.