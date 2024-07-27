На Украине нашли способ защиты микроавтобусов от поджогов

В Одессе владельцы микроавтобусов начали клеить на стекла записку «Не ТЦК»

На Украине нашли новый способ защиты микроавтобусов от поджогов — неизвестные поджигают транспортные средства, считая, что они принадлежат военкоматам. Об этом сообщает «Политика Страны» в Telegram-канале.

Так, в Одессе владельцы микроавтобусов начали клеить на стекла своих транспортных средств надпись «не ТЦК».

По всей Украине участились случаи поджогов автомобилей, принадлежащих сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата в республике) и военным. Так, 17 июля в Одессе за ночь сгорели пять автомобилей.

До этого, 1 июля, в Одессе произошла серия поджогов. Тогда неизвестные пытались поджечь автомобиль, принадлежащий военнослужащему, и подстанцию «Пересыпская».