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19:17, 27 июля 2024Бывший СССР

На Украине нашли способ защиты микроавтобусов от поджогов

В Одессе владельцы микроавтобусов начали клеить на стекла записку «Не ТЦК»

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

На Украине нашли новый способ защиты микроавтобусов от поджогов — неизвестные поджигают транспортные средства, считая, что они принадлежат военкоматам. Об этом сообщает «Политика Страны» в Telegram-канале.

Так, в Одессе владельцы микроавтобусов начали клеить на стекла своих транспортных средств надпись «не ТЦК».

По всей Украине участились случаи поджогов автомобилей, принадлежащих сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата в республике) и военным. Так, 17 июля в Одессе за ночь сгорели пять автомобилей.

До этого, 1 июля, в Одессе произошла серия поджогов. Тогда неизвестные пытались поджечь автомобиль, принадлежащий военнослужащему, и подстанцию «Пересыпская».

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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