В Киеве сообщили о нескольких поджогах автомобилей военных

В Киеве подожгли минимум шесть авто, которые могли принадлежать сотрудникам ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата на Украине). Об этом передает телеканал «Киев 24».
Журналисты телеканала сообщили о поджогах четырех принадлежавших военным авто в Деснянском районе Киева. Как сообщается, автомобили сгорели полностью, повреждения получили несколько находившихся рядом машин.
Как отмечается, число поджогов автомобилей военных увеличилось в последние дни. Журналисты также выделили поджог микроавтобуса военных в Дарницком районе на юго-востоке украинской столицы.
Ранее неизвестные подожгли машину военнослужащего в Днепре. На видео были слышны звуки, напоминающие хлопки.