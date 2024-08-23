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11:15, 23 августа 2024Бывший СССР

В Киеве сообщили о нескольких поджогах автомобилей военных

«Киев 24»: в Киеве подожгли шесть авто, которые могли принадлежать военным

Фото: Reuters

В Киеве подожгли минимум шесть авто, которые могли принадлежать сотрудникам ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата на Украине). Об этом передает телеканал «Киев 24».

Журналисты телеканала сообщили о поджогах четырех принадлежавших военным авто в Деснянском районе Киева. Как сообщается, автомобили сгорели полностью, повреждения получили несколько находившихся рядом машин.

Как отмечается, число поджогов автомобилей военных увеличилось в последние дни. Журналисты также выделили поджог микроавтобуса военных в Дарницком районе на юго-востоке украинской столицы.

Ранее неизвестные подожгли машину военнослужащего в Днепре. На видео были слышны звуки, напоминающие хлопки.

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      Алевтина Запольская
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