Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:49, 18 августа 2024Бывший СССР

В Днепре подожгли машину военнослужащего

«Страна.ua»: в Днепре неизвестные сожгли автомобиль военного

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В Днепре (ранее — Днепропетровск) неизвестные подожгли машину военнослужащего. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах запечатлен горящий автомобиль. Также слышны звуки, напоминающие хлопки. Как отмечается в публикации, это уже не первый подобный случай.

В начале августа Национальная полиция Украины сообщила, что в этом году были арестованы 68 человек по делам о поджогах машин бойцов вооруженных сил страны. Отмечалось, что чаще всего такие преступления совершаются в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

16 августа Служба безопасности Украины (СБУ) задержала шестерых человек, подозреваемых в поджоге автомобилей украинских военных. При этом трое из них оказались несовершеннолетними.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Сенатор рассказал об удивлении ВСУ российскими дорогами

      ХАМАС отметило отсутствие прогресса в переговорах по освобождению заложников

      В Днепре подожгли машину военнослужащего

      В Германии загорелось колесо обозрения с людьми

      Россия пообещала жесткий ответ в случае удара ВСУ по Курской АЭС

      Израиль заявил о ликвидации двух членов ХАМАС при ударе по Дженину

      Губернатор раскрыл детали землетрясения на Камчатке

      В «Оренбурге» нецензурно оценили работу судей в матче с «Ростовом»

      Кадыров заявил о намерении отправить на СВО полученный от Маска Cybertruck

      Назван срок завершения ремонта «Лошарика»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше