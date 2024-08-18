В Днепре подожгли машину военнослужащего

«Страна.ua»: в Днепре неизвестные сожгли автомобиль военного

В Днепре (ранее — Днепропетровск) неизвестные подожгли машину военнослужащего. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах запечатлен горящий автомобиль. Также слышны звуки, напоминающие хлопки. Как отмечается в публикации, это уже не первый подобный случай.

В начале августа Национальная полиция Украины сообщила, что в этом году были арестованы 68 человек по делам о поджогах машин бойцов вооруженных сил страны. Отмечалось, что чаще всего такие преступления совершаются в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

16 августа Служба безопасности Украины (СБУ) задержала шестерых человек, подозреваемых в поджоге автомобилей украинских военных. При этом трое из них оказались несовершеннолетними.