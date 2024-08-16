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16:13, 16 августа 2024Бывший СССР

СБУ задержала шесть поджигателей автомобилей военных

СБУ сообщила о задержании шести человек, поджигавших автомобили ВСУ

Фото: Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала шестерых человек, которые подозреваются в поджоге автомобилей, принадлежащих Вооруженным силам страны (ВСУ). Об этом ведомство сообщило у себя в Telegram-канале.

«Основными целями врага были военные внедорожники Сил обороны и релейные шкафы на магистральных линиях "Украинской железной дороги"», — указано в сообщении СБУ.

Отмечается, что трое из них были задержаны в Одессе, а оставшиеся, несовершеннолетние, — в Николаеве. Последние успели, как заявляет ведомство, поджечь два пикапа морской пехоты ВСУ.

Задержанным вменяют статьи Уголовного кодекса о диверсиях в условиях военного времени и препятствовании действий ВСУ. Трем из них грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее СБУ сообщила о задержании юношей в Ивано-Франковской и Харьковской областях за поджоги автомобилей украинских военных. По мнению следствия, украинцы якобы действовали по заданию российских спецслужб.

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      Валентин Карант
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