СБУ задержала шесть поджигателей автомобилей военных

СБУ сообщила о задержании шести человек, поджигавших автомобили ВСУ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала шестерых человек, которые подозреваются в поджоге автомобилей, принадлежащих Вооруженным силам страны (ВСУ). Об этом ведомство сообщило у себя в Telegram-канале.

«Основными целями врага были военные внедорожники Сил обороны и релейные шкафы на магистральных линиях "Украинской железной дороги"», — указано в сообщении СБУ.

Отмечается, что трое из них были задержаны в Одессе, а оставшиеся, несовершеннолетние, — в Николаеве. Последние успели, как заявляет ведомство, поджечь два пикапа морской пехоты ВСУ.

Задержанным вменяют статьи Уголовного кодекса о диверсиях в условиях военного времени и препятствовании действий ВСУ. Трем из них грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее СБУ сообщила о задержании юношей в Ивано-Франковской и Харьковской областях за поджоги автомобилей украинских военных. По мнению следствия, украинцы якобы действовали по заданию российских спецслужб.