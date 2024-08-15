На Украине задержали еще троих граждан за поджог автомобилей ВСУ

СБУ задержала троих украинцев за поджог автомобилей ВСУ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала троих граждан за поджог автомобилей украинских военных. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба ведомства.

«Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще трех молодых людей, которые по заданию России жгли военные внедорожники Сил обороны в разных регионах Украины», — говорится в публикации.

Отмечается, что в Ивано-Франковской области задержаны юноши 15 и 18 лет, а в Харьковской области — 22-летний военнослужащий, дезертировавший из Вооруженных сил Украины (ВСУ). По мнению следствия, украинцы якобы действовали по заданию российских спецслужб.

Ранее Нацполиция Украины сообщила, что с начала 2024 года по делам о поджогах машин сотрудников военкоматов и бойцов ВСУ было арестовано 68 человек. По словам начальника департамента уголовного розыска ведомства Вадима Дзюбинского, чаще всего такие преступления совершались в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.