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17:21, 15 августа 2024Бывший СССР

На Украине задержали еще троих граждан за поджог автомобилей ВСУ

СБУ задержала троих украинцев за поджог автомобилей ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала троих граждан за поджог автомобилей украинских военных. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба ведомства.

«Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще трех молодых людей, которые по заданию России жгли военные внедорожники Сил обороны в разных регионах Украины», — говорится в публикации.

Отмечается, что в Ивано-Франковской области задержаны юноши 15 и 18 лет, а в Харьковской области — 22-летний военнослужащий, дезертировавший из Вооруженных сил Украины (ВСУ). По мнению следствия, украинцы якобы действовали по заданию российских спецслужб.

Ранее Нацполиция Украины сообщила, что с начала 2024 года по делам о поджогах машин сотрудников военкоматов и бойцов ВСУ было арестовано 68 человек. По словам начальника департамента уголовного розыска ведомства Вадима Дзюбинского, чаще всего такие преступления совершались в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

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      Глеб Палехов
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