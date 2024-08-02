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16:19, 2 августа 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли число задержанных в 2024 году по делам о поджогах машин ВСУ

Полиция Украины в 2024 году арестовала 68 человек по делам о поджогах машин ВСУ

Фото: Felipe Dana / AP

Национальная полиция Украины с начала 2024 года арестовала 68 человек по делам о поджогах машин Вооруженных сил Украины (ВСУ). Число задержанных назвал начальник департамента уголовного розыска ведомства Вадим Дзюбинский, передает ТАСС.

«Раскрыто 59 фактов поджогов автомобилей военнослужащих, разоблачены 68 человек в совершении этих преступлений», — заявил чиновник.

Он отметил, что большая часть преступлений совершается в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее командир противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Олег Романов приказал своим бойцам стрелять в поджигателей авто военных без суда и следствия. По словам военного, это решение принято в рамках военного времени и согласовано с командованием.

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      Глеб Палехов
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