На Украине раскрыли число задержанных в 2024 году по делам о поджогах машин ВСУ

Полиция Украины в 2024 году арестовала 68 человек по делам о поджогах машин ВСУ

Национальная полиция Украины с начала 2024 года арестовала 68 человек по делам о поджогах машин Вооруженных сил Украины (ВСУ). Число задержанных назвал начальник департамента уголовного розыска ведомства Вадим Дзюбинский, передает ТАСС.

«Раскрыто 59 фактов поджогов автомобилей военнослужащих, разоблачены 68 человек в совершении этих преступлений», — заявил чиновник.

Он отметил, что большая часть преступлений совершается в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее командир противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Олег Романов приказал своим бойцам стрелять в поджигателей авто военных без суда и следствия. По словам военного, это решение принято в рамках военного времени и согласовано с командованием.