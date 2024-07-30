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08:27, 30 июля 2024Бывший СССР

Командир ВСУ приказал стрелять в поджигателей авто военных

Командир 3-й ОШБр ВСУ Романов приказал стрелять в поджигателей авто военных

Фото: Globallookpress.com

Командир противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Романов приказал своим бойцам стрелять в поджигателей авто военных без суда и следствия. Видео его обращения публикует в Telegram издание «Страна.ua».

«Даю устное распоряжение и добро своим бойцам на то, что в случае обнаружения этих злодеев [поджигателей] высшая мера наказания применялась на месте», — заявил командир.

Он отметил, что это решение принято в рамках военного времени и согласовано с командованием ВСУ.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла количество поджогов автомобилей украинских военных. Ведомство уточнило, что на данный момент занимается расследованием более 30 уголовных дел по поджогам машин военных.

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      Глеб Палехов
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