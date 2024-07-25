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13:01, 25 июля 2024Бывший СССР

СБУ раскрыла количество поджогов автомобилей украинских военных

СБУ расследует 31 уголовное дело по поджогам автомобилей украинских военных

Фото: Isaev Aslan / Globallookpress.com

На Украине за последнее время подожгли несколько десятков автомобилей украинских военных. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ) изданию Liga.net.

В силовом ведомстве уточнили, что на данный момент СБУ занимается расследованием более 30 уголовных дел по поджогам машин военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подозреваемыми по ним проходят 13 человек, в том числе пять несовершеннолетних.

«СБУ расследует 31 уголовное производство. Но это не полная статистика по поджогам. На самом деле зафиксировано около 80 случаев», — уточнил журналистам спикер СБУ Артем Дегтяренко.

19 июля стало известно о поджоге трех автомобилей военных ВСУ в Одесской области. Одно из транспортных средств повредили в Одессе. Еще две машины подожгли в поселке Лиман. В результате никто не пострадал.

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      Екатерина Грищенко
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