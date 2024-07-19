Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:22, 19 июля 2024Бывший СССР

На Украине подожгли три автомобиля военных ВСУ

«Страна.ua»: в Одесской области подожгли три автомобиля военных ВСУ

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Mykolaiv region / Reuters

В Одесской области Украины подожгли три автомобиля военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«Первый поджог совершили в самой Одессе в 22:40. Там подожгли автомобиль Kia Sorento, который принадлежит военному. Люди не пострадали, у автомобиля поврежден двигатель и часть салона», — рассказали журналистам в правоохранительных органах.

Еще два автомобиля подожгли в поселке Лиман Одесской области. В результате повреждения получили машины Renault и Nissan, пострадавших нет.

По данным фактам Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело. Нарушителям грозит от пяти до восьми лет тюремного заключения.

18 июля стало известно о поджоге двух автомобилей военных ВСУ в Одессе. Транспортные средства потушили пожарные, информация о поджигателях отсутствует.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Украина признала, что не сможет отвоевать все потерянные территории. Как Зеленский предложил их вернуть?

      В российском городе рассказали о случаях свадеб с забывшими развестись участниками СВО

      Процент «тыкающих» начальникам в рабочее время назвали в российском городе

      Помощника главы МЧС Крыма уволили после скандала

      В России рассказали о фейке с радиационной аварией на АЭС в одном регионе

      Россиянам перечислили правила оказания первой помощи при отравлениях

      Трамп высказался о роли Байдена в начале СВО

      На Украине подожгли три автомобиля военных ВСУ

      Назван способ борьбы с уклонистами-мигрантами в России

      Ольга Серябкина вышла в свет в заостряющем грудь мини-платье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше