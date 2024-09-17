Красный Крест ответил на приглашение Украины приехать в Курскую область

Красный Крест: готовы приехать в Курскую область, но с гарантиями с обеих сторон

Международный комитет Красного Креста (МККК) ответил на приглашение Украины и сообщил, что его представители готовы приехать в Курскую область, но только с гарантиями безопасности с обеих сторон. Об этом заявила официальный представитель организации Галина Балзамова, сообщает РИА Новости.

«Наши команды готовы оказать поддержку тем, кто остается в Курской области, при условии, что мы получим необходимые гарантии безопасности, и обе стороны конфликта договорятся о том, как можно безопасно провести гуманитарную операцию», — сказала она.

15 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что его ведомство официально пригласит ООН и Международный комитет Красного Креста «присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приглашение провокацией и понадеялся, что оно «не будет восприниматься адресатами», а также на трезвую оценку подобных провокационных заявлений.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик также ответил на приглашение от Украины приехать на занятые украинскими военными территории Курской области. Он отметил, что ООН готова к посещению региона, но может это сделать только при соответствующем разрешении от России.