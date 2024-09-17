«Рассчитываем на трезвую оценку провокационных заявлений». В Кремле оценили приглашение Киевом ООН в Курскую область

Песков счел провокацией призыв Киева к ООН приехать в Курскую область

Приглашение министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой представителей ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) посетить захваченные населенные пункты Курской области является провокацией. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Рассчитываем на то, что подобные заявления не будут восприниматься адресатами. Конечно, мы рассчитываем на трезвую оценку подобных провокационных заявлений Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Он отреагировал на слова Сибиги о том, что его ведомство официально пригласит ООН и МККК «присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области». По утверждению дипломата, наблюдатели якобы должны удостовериться в соблюдении украинскими военными норм гуманитарного права, а также в защите бойцами ВСУ мирных жителей.

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МИД Украины

В Киеве утверждают, что гражданские жители на территории Курской области получали и получают гуманитарную помощь, удовлетворение основных гуманитарных потребностей, возможность выезда из районов боевых действий.

В ООН согласились с позицией Москвы

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ответил на приглашение Киева. Он указал, что представители Всемирной Организации готовы к посещению региона. Однако, уточнил он, без соответствующего разрешения от России такой шаг предпринят не будет.

О реакции президента МККК Мирьяны Сполярич на предложение Сибиги не сообщалось. Сейчас глава Красного Креста находится в Москве с официальным визитом, она планирует конфиденциально обсудить с российскими чиновниками гуманитарные последствия украинского конфликта, а также поднять такие вопросы, как уважение международного гуманитарного права, судьба военнопленных и пропавших без вести, а также защита гуманитарных работников в зоне боевых действий.

ВСУ устроили охоту за мирными россиянами в курском приграничье

На фоне этого утверждения сообщалось, что ВСУ в приграничных районах Курской области целенаправленно бьют по волонтерам. «Сейчас ВСУ в серой зоне объявили настоящую охоту за машинами скорой помощи и волонтерами, которые вывозят местных жителей. Таковы реалии», — отметил источник ТАСС.

В свою очередь, сын протоиерея Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов рассказывал, что ВСУ открыли охоту на жителей приграничной Суджи. Когда мужчина уезжал из города, людей преследовали дроны ВСУ. Они попали в машины позади Шестопалова, вследствие чего те загорелись.

Эвакуировавшаяся из приграничного поселка Коренево Курской области беженка Галина Малеева рассказала о зверствах украинских военнослужащих. По ее словам, вторгшиеся военные расстреливали пытавшихся уехать мирных жителей, отрезали головы старикам и пытали детей. Женщина утверждает, что особо «отличились» националисты из бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и иностранные наемники.