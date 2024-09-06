Стало известно об охоте ВСУ за волонтерами и скорой помощью в Курской области

ТАСС: ВСУ охотятся за волонтерами и скорой помощью в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области ведут охоту за автомобилями скорой помощи и волонтерами. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«Сейчас ВСУ в серой зоне объявили настоящую охоту за машинами скорой помощи и волонтерами, которые вывозят местных жителей. Таковы реалии», — сказал собеседник агентства.

Ранее сын протоиерея Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов рассказывал, что ВСУ открыли охоту на жителей Суджи. Когда мужчина уезжал из города, людей преследовали дроны ВСУ. Они попали в машины позади Шестопалова, вследствие чего те загорелись.

Бои в Курской области продолжаются больше четырех недель. В регионе введены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации. Президент России Владимир Путин заявил, что в связи с тем, что Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область, их позиции на ключевых направлениях спецоперации ослабли. Противник, по словам президента, несет большие потери, из-за чего фронт может обрушиться на нескольких направлениях.