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07:47, 6 сентября 2024Россия

Стало известно об охоте ВСУ за волонтерами и скорой помощью в Курской области

ТАСС: ВСУ охотятся за волонтерами и скорой помощью в Курской области

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области ведут охоту за автомобилями скорой помощи и волонтерами. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«Сейчас ВСУ в серой зоне объявили настоящую охоту за машинами скорой помощи и волонтерами, которые вывозят местных жителей. Таковы реалии», — сказал собеседник агентства.

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Ранее сын протоиерея Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов рассказывал, что ВСУ открыли охоту на жителей Суджи. Когда мужчина уезжал из города, людей преследовали дроны ВСУ. Они попали в машины позади Шестопалова, вследствие чего те загорелись.

Бои в Курской области продолжаются больше четырех недель. В регионе введены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации. Президент России Владимир Путин заявил, что в связи с тем, что Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область, их позиции на ключевых направлениях спецоперации ослабли. Противник, по словам президента, несет большие потери, из-за чего фронт может обрушиться на нескольких направлениях.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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