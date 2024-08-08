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14:50, 8 августа 2024Россия

Сын курского священника рассказал об охоте ВСУ на жителей Суджи. Их атакуют дроны

Сын курского священника рассказал об охоте дронов ВСУ на жителей Суджи

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли охоту на жителей города Суджа Курской области. Об этом рассказал «Звезде» сын протоиерея Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов.

По его словам, когда он уезжал из города, людей преследовали дроны ВСУ. Они попали в машины позади Шестопалова, вследствие чего те загорелись. О пострадавших пока неизвестно.

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7 августа во время обстрела Суджи отец Шестопалова укрыл людей в Свято-Троицком храме. Он также снял видео, в котором описал последствия ударов ВСУ. «Город в хлам», — сказал он на записи. Также он сообщил, что Суджу обстреливают беспрерывно на протяжении 14 часов.

Из Курской области в Подмосковье эвакуируют 130 человек

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который на данный момент разрушен.

В Минобороны утром 8 августа сообщили, что наступление ВСУ в приграничном регионе продолжается, его отражают подразделения группировки войск «Север» совместно с органами ФСБ. Они работают в Судженском и Кореневском районах Курской области.

Фото: Acting Governor of Kursk Region Alexei Smirnov / Telegram / Reuters

Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, из обстреливаемого региона в Подмосковье эвакуируют 130 человек, из которых 100 детей и 30 взрослых.

Всего, по его словам, в Курскую область направили 15 автобусов. На них жителей доставят в детские лагеря «Звонкие голоса» и «Горизонт» в Клину, «Мечта» в Подольске, а также «Родник» в Пушкино или в больницы.

Расстрелянные машины и воронки от снарядов по дороге из Суджи сняли на видео

Жители Суджи сняли на видео последствия обстрела ВСУ. На видеоролике водитель признается, что решил уезжать, когда услышал рядом уже пулеметные очереди. Судя по кадрам, на выездах и в самом курском городе десятки поврежденных и сгоревших машин. На асфальте рассыпаны мины. Кроме того, дороги раскурочены танками.

Также опубликованы кадры, как двое мужчин едут по шоссе из Суджи, вслед раздаются выстрелы. Затем они увидели разложенные по дороге мины. Преодолев эти препятствия, им удалось выехать. К этому моменту почти все стекла машины уже были разбиты.

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      Анастасия Яланская
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