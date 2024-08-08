Стало известно об эвакуации из обстреливаемого ВСУ российского региона более 100 человек

Воробьев: из Курской области в Подмосковье эвакуируют 130 человек

Из обстреливаемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курской области в Подмосковье эвакуируют 130 человек, из которых 100 детей и 30 взрослых. Об эвакуации стало известно после публикации губернатора Московской области Андрея Воробьева в Telegram-канале.

«Сегодня, 8 августа, в Подмосковье отправятся первые автобусы из Курской области — из региона эвакуируют 100 детей и 30 взрослых», — написал Воробьев, уточнив, что с ними поедут фельдшеры и социальные работники.

Всего, по его словам, в российский регион направили 15 автобусов из Подмосковья. На них жителей доставят в детские лагеря «Звонкие голоса» и «Горизонт» в Клину, «Мечта» в Подольске, а также «Родник» в Пушкино или в больницы, если будет такая необходимость.

«Жители из Курской области смогут находиться в Подмосковье сколько потребуется. Если понадобится, обеспечим для детей обучение как в школах, так и в пунктах временного размещения», — заключил Воробьев, уточнив, что на сегодняшний день в области подготовили 400 мест для размещения эвакуируемого населения.

Ранее в обстреливаемый ВСУ регион прибыли семь бригад скорой помощи и 22 врача из Подмосковья.

Утром во вторник, 6 августа, Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа. Украинские формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались прорвать границу России. Бои продолжаются третьи сутки. В Минобороны заявили о пресечении продвижения и попытки прорыва украинских формирований вглубь российских территорий.