В Курскую область прибыли бригады скорой помощи из Подмосковья

Подмосковный губернатор Воробьев: в Курскую область прибыли семь бригад скорой

В Курскую область прибыли семь бригад скорой помощи из Подмосковья. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Семь бригад скорой помощи и 22 врача из Подмосковья прибыли в Курскую область для помощи жителям. Медиков сопровождала госавтоинспекция», — написал чиновник.

По его словам, врачи уже получили задачу по транспортировке 70-летнего пациента, у которого выявили огнестрельное ранение. В ближайшее время, отметил Воробьев, медикам будут даны новые задачи.

Накануне стало известно, что бригады врачей из Москвы также отправили в подвергшуюся атаке Курскую область. «Выражаю слова поддержки жителям Курской области. Подобные атаки на мирных людей абсолютно недопустимы», — добавил тогда мэр Москвы Сергей Собянин.

Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа. После этого украинские войска при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались прорвать границу России.