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15:25, 7 августа 2024Россия

Московских врачей направили в Курскую область для оказания помощи

Собянин: направляем московских врачей для оказания помощи в Курской области

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Московские врачи направляются в Курскую область для помощи местным жителям. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram.

Он отметил, что московские медики будут помогать коллегам из приграничного региона. Также столичные власти пообещали оказать «всю необходимую медицинскую помощь», в том числе принять на лечение пострадавших при атаке ВСУ.

«Выражаю слова поддержки жителям Курской области. Подобные атаки на мирных людей абсолютно недопустимы», — добавил мэр Москвы.

Массированной атаке Курскую область подвергли 6 августа. После мощного обстрела 300 бойцов ВСУ, а также 11 танков и порядка 20 боевых бронированных машин попытались прорвать границы России в районе поселений Николаево-Дарьино и Олешня.

На данный момент сообщается о нескольких десятках пострадавших. Помимо этого, около 90 процентов жителей четырех поселений, подвергшихся атаке, выехали из своих домов.

Тогда же врио главы региона Алексей Смирнов заявлял, что Курскую область прибыли медики со всей России. Он отмечал, что в регион приехали анестезиологи-реаниматологи, травматологи-ортопеды из национальных медицинских исследовательских центров, а также врачи и фельдшеры скорой медицинской помощи.

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