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13:13, 8 августа 2024Россия

Уворачивающиеся от пуль и мин ВСУ россияне сумели вырваться из Суджи и попали на видео

Двое россиян на машине сумели покинуть Суджу под обстрелом, сняв это на видео

Кадр: Telegram-канал Shot

Двое россиян сумели вырваться из города Суджи Курской области, несмотря на обстрел. Снятое ими видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах двое мужчин едут по шоссе из Суджи, вслед раздаются выстрелы. «Что это такое?» — спрашивает один из них и видит разложенные по дороге мины.

Водитель снижает скорость и аккуратно объезжает мины. Вскоре через выбитое окно он и его спутник слышат автоматную очередь. «Останавливаться нельзя!» — говорит россиянин.

Преодолев еще одно препятствие в виде разложенных поперек дороги мин, им удается выехать. К этому моменту почти все стекла машины уже разбиты.

8 августа власти Курской области сообщили об активных боях в Суджанском районе. По данным Минобороны, боевые действия ведутся также в соседнем с ним Кореневском районе.

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      Алан Босиков
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