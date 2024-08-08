Уворачивающиеся от пуль и мин ВСУ россияне сумели вырваться из Суджи и попали на видео

Двое россиян на машине сумели покинуть Суджу под обстрелом, сняв это на видео

Двое россиян сумели вырваться из города Суджи Курской области, несмотря на обстрел. Снятое ими видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах двое мужчин едут по шоссе из Суджи, вслед раздаются выстрелы. «Что это такое?» — спрашивает один из них и видит разложенные по дороге мины.

Водитель снижает скорость и аккуратно объезжает мины. Вскоре через выбитое окно он и его спутник слышат автоматную очередь. «Останавливаться нельзя!» — говорит россиянин.

Преодолев еще одно препятствие в виде разложенных поперек дороги мин, им удается выехать. К этому моменту почти все стекла машины уже разбиты.

8 августа власти Курской области сообщили об активных боях в Суджанском районе. По данным Минобороны, боевые действия ведутся также в соседнем с ним Кореневском районе.