Уворачивающиеся от пуль и мин ВСУ россияне сумели вырваться из Суджи и попали на видео

Двое россиян сумели вырваться из города Суджи Курской области, несмотря на обстрел. Снятое ими видео опубликовал Telegram-канал Shot.
На кадрах двое мужчин едут по шоссе из Суджи, вслед раздаются выстрелы. «Что это такое?» — спрашивает один из них и видит разложенные по дороге мины.
Водитель снижает скорость и аккуратно объезжает мины. Вскоре через выбитое окно он и его спутник слышат автоматную очередь. «Останавливаться нельзя!» — говорит россиянин.
Преодолев еще одно препятствие в виде разложенных поперек дороги мин, им удается выехать. К этому моменту почти все стекла машины уже разбиты.
8 августа власти Курской области сообщили об активных боях в Суджанском районе. По данным Минобороны, боевые действия ведутся также в соседнем с ним Кореневском районе.