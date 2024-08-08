Минобороны сообщило о боях в Кореневском районе Курской области

Российские военнослужащие уничтожают подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.
8 августа власти региона сообщили об активных боевых действиях в соседнем Суджанском районе области.
Боестолкновения происходят на территории, непосредственно примыкающей к российско-украинской границе, подчеркнули в военном ведомстве. По ВСУ наносятся удары дальнобойным оружием: артиллерией, авиацией и ракетными войсками.
Украинские войска начали массированный обстрел приграничных районов Курской области 6 августа. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» заявил, что продвинуться украинским войска вглубь России не позволили военнослужащие мотострелковой бригады Воздушно-космических сил России.