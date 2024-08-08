ВС РФ пресекают попытки прорыва ВСУ в глубь территории Курской области

Попытку прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь Курской области удалось остановить мотострелкам Воздушно-космических сил (ВКС) России в населенном пункте Коренево. По сообщению российских военкоров, бойцы были переброшены в район, где проходили активные бои, накануне. В результате украинские солдаты понесли потери и вынуждены были отступить, вернувшись на исходные позиции.

В Минобороны РФ указали, что, по состоянию на 11:57 четверга, 8 августа, наступление ВСУ в приграничном регионе отражают подразделения группировки войск «Север» совместно с органами ФСБ. Они работают в Судженском и Кореневском районах Курской области. Благодаря совместной работе удалось избежать прорыва вглубь российской территории.

В ведомстве также сообщили, что за сутки ВСУ потеряли до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в том числе танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины «Козак». Уничтожение одного из «Козаков» на этом направлении попало на видео.

В Курской области находится спецназ «Ахмата», на помощь выдвинулись участники ЧВК «Вагнер»

Командир «Ахмата» Апти Алаудинов сообщил, что в Курской области находится один из отрядов спецназа. При этом сам Алаудинов, по его словам, находится там же. «Потихоньку мы уже здесь нарастились, будем делать свое дело на благо нашего государства», — сообщил он.

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Позже стало известно, что на помощь в отражении наступления ВСУ выдвинулись бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Военкор Егор Гузенко опубликовал ролик, на котором вагнеровцы подтвердили, что направляются в приграничный регион, чтобы разбить украинские позиции.

В офисе Зеленского раскрыли цели атаки на Курскую область

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, нападение ВСУ на российский регион должно оказать положительное влияние на потенциальные мирные переговоры. Кроме того, по его мнению, это укрепит позиции Киева. Цель атаки ВСУ — запугивание местных жителей и демонстрация решимости киевских властей в потенциальных переговорах, пояснил Подоляк.

По мнению военного эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, задачами ВСУ в данном случае была демонстрация способности Украины атаковать Россию при наличии ресурсов, а также ядерный шантаж.

Это такая пиар-акция с демонстрацией фото и видео нахождения ВСУ на российской территории. (…) Они хотели выйти к окраинам Курской АЭС, создать угрозу, произвести ядерный шантаж для Европы. Продемонстрировать готовность одновременно перерезать поставки газа и создать угрозу АЭС, убедив таким образом увеличить помощь Украине Анатолий Матвийчук военный эксперт

Активнее всего бои идут в Коренево, откуда ВС РФ пытаются откинуть ВСУ. Рядом с населенным пунктом находится Рыльск, который стоит на шоссе -- на север по нему располагается Курская АЭС. Станция находится в 40 километрах западнее Курска и примерно в 110 километрах от границы с Украиной. АЭС по объему вырабатываемой электроэнергии входит в первую четверку электростанций России всех типов

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который на данный момент оказался сильно разрушен. Местные жители делятся в соцсетях кадрами расстрелянных и сгоревших машин, а также воронок от разорвавшихся боеприпасов на дорогах. По информации местных властей, четыре человека стали жертвами нападения ВСУ. Еще больше 30 пострадали и находятся в больницах.

По последним данным, всего границу РФ попытались прорвать около тысячи украинских солдат.