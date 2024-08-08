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12:11, 8 августа 2024Бывший СССР

Военный эксперт высказался о задачах ВСУ в Курской области

Полковник Матвийчук: ВСУ хотели показать способность атаковать Россию

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Задачами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области были демонстрация способности атаковать Россию при наличии ресурсов, а также ядерный шантаж, предположил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Целей было несколько. Для внутреннего пользования — показать собственным гражданам, что Украина — великая держава и может атаковать Россию. Для внешнего — продемонстрировать способность к атаке, но дефицит людей и вооружений. Это такая пиар-акция с демонстрацией фото и видео нахождения ВСУ на российской территории», — сказал полковник.

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Кроме того, по словам Матвийчука, ВСУ провели и разведку боем. Еще одной целью военный назвал ядерный шантаж.

«Они хотели хотели выйти к окраинам Курской АЭС, создать угрозу, произвести ядерный шантаж для Европы. Продемонстрировать готовность одновременно перерезать поставки газа и создать угрозу АЭС, убедив таким образом увеличить помощь Украине», — считает собеседник «Ленты.ру».

Ранее пленный украинский военнослужащий рассказал, что ВСУ должны были зайти на территорию Курской области, чтобы снять видео для командования. О других задачах мужчина не знал.

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      Варвара Кошечкина
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