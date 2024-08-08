Алаудинов рассказал про отряд «Ахмата» в Курской области

Алаудинов: отряд «Ахмата» находится в Курской области

Командир «Ахмата», Апти Алаудинов рассказал, что один из отрядов спецназа находится в Курской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Алаудинова, он сам тоже находится в регионе. «Потихоньку мы уже здесь нарастились, будем делать свое дело на благо нашего государства. Ничего критического не произошло», — подчеркнул командир.

Вместе с этим Алаудинов заявил, что Украина наращивает свои силы, которые освободила от белорусской границы, а также пытается продвигаться. Он предрек, что «в ближайшее время этот вопрос будет завершен».

6 августа украинские военные начали массированный обстрел Курской области, под прикрытием которого попытались прорвать границу с использованием тяжелой техники. В Генштабе Вооруженных сил России заявили, что за два дня боя Украина потеряла на границе 315 человек.