Военкор Гузенко сообщил о переброске вагнеровцев в Курскую область

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» направились в Курскую область для оказания сопротивления Вооруженным силам Украины (ВСУ) на границе региона.

О переброске подразделений вагнеровцев сообщил военный корреспондент Егор Гузенко. Он опубликовал видеозапись с бойцами, подписав публикацию словами: «Я говорил, что будут хорошие новости? Так вот они вам. В Россию возвращаются бойцы ЧВК "Вагнер". Мужчинам успехов. (…) Скоро расскажу о дальнейших сюрпризах».

На опубликованных кадрах участники ЧВК подтвердили, что возвращаются в РФ, отметив, что направляются в Курскую область, чтобы разбить украинские позиции.

Скоро придем! Будет жарко, но мы с огнетушителями боец ЧВК «Вагнер»

Попытку наступления ВСУ вглубь Курской области остановили

Российские военкоры утром 8 августа сообщили, что попытку прорыва ВСУ вглубь российской территории удалось пресечь мотострелкам Военно-космических сил РФ. Накануне они были экстренно переброшены в район населенного пункта Коренево. В результате военнослужащие смогли остановить продвижение украинского отряда — ВСУ понесли потери и отступили.

Текущую обстановку в российском регионе описывают как «спокойную, без паники». При этом периодически в Курске срабатывают сирены о ракетной опасности. Магазины и кафе работают в обычном режиме, город живет привычной жизнью.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бои продолжаются третьи сутки

Всего в результате попытки прорыва российской границы ВСУ пострадали 34 человека, среди которых есть дети. Все они проходят лечение. Кроме того, среди пострадавших оказался военный корреспондент Евгений Поддубный. В автомобиль с ним накануне влетел украинский дрон. Он был доставлен в местную больницу в тяжелом состоянии, однако выжил и пришел в себя.

Бои в Курской области продолжаются третьи сутки, ВСУ напали на приграничный регион 6 августа в составе порядка тысячи бойцов. В Генштабе РФ сообщили, что целью атаки является «захват участка территории Суджанского района». На данный момент Украина потеряла 315 военнослужащих. Из них 215 человек ранены, а 100 — не выжили. Также армия России уничтожила 54 единицы техники ВСУ, включая семь танков.

В регионе введен режим ЧС.