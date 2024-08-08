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08:50, 8 августа 2024Интернет и СМИ

«Тяжелый ожог, черепно-мозговая травма». Появились подробности о состоянии военкора Поддубного. Что говорят врачи?

Военкор Поддубный получил ранение при атаке дрона, он в тяжелом состоянии
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Военный корреспондент Евгений Поддубный, пострадавший в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, находится в областной клинической больнице Курска. Согласно информации ВГТРК, туда его привезли в тяжелом состоянии.

Журналиста сразу же поместили в противошоковое отделение, провели интенсивную терапию и затем перевели в реанимацию. К лечению подключились специалисты ведущих федеральных клиник, в том числе и московских, которые приехали в регион. Позже на связь с ТАСС вышли коллеги Поддубного с прогнозами от врачей местной больницы. По их словам, пострадавший журналист пока находится в тяжелом состоянии, однако он в сознании и разговаривает. «Там тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета», — указал доктор.

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

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Коллеги Поддубного сообщили, что накануне он работал «в непростых условиях»

Согласно словам журналиста Александра Ревунова, Поддубный накануне работал «в самых непростых условиях на границе Суджанского района».

[Он] рассказывал, как наши воины дают отпор украинским солдатам. Но вдруг он перестал выходить на связь, хотя до этого выходил в прямые эфиры, делал сюжеты. Коллеги волновались. Начали поступать тревожные сообщения, что якобы его автомобиль был атакован украинским дроном. И якобы Женя получил серьезные ранения. Некоторые Telegram-каналы успели вывесить некрологи

Александр Ревуновжурналист ВГТРК

Коллега журналиста указал, что врачи делают все, что в их силах. Уже были проведены все необходимые анализы, назначен курс лечения.

Известно, что вскоре Поддубного планируют начать готовить к перевозке в одну из московских клиник.

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Поддубный был ранен, появлялась информация, что он не выжил

Вечером 7 августа некоторые военкоры и Telegram-каналы сообщили, что Поддубный мог не выжить, однако вскоре появилось опровержение этой информации.

Позже поступили данные, что машина журналиста ВГТРК попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области — он был ранен в результате атаки украинского дрона. По словам депутата Госдумы Дмитрия Саблина, у Поддубного были зафиксированы ожоги и травма головы. Известно, что журналиста сопровождала съемочная группа. Никто из них не пострадал.

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      Анастасия Алимпиева
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      «Тяжелый ожог, черепно-мозговая травма». Появились подробности о состоянии военкора Поддубного. Что говорят врачи?

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