Военкор Поддубный получил ранение при атаке дрона, он в тяжелом состоянии

Военный корреспондент Евгений Поддубный, пострадавший в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, находится в областной клинической больнице Курска. Согласно информации ВГТРК, туда его привезли в тяжелом состоянии.

Журналиста сразу же поместили в противошоковое отделение, провели интенсивную терапию и затем перевели в реанимацию. К лечению подключились специалисты ведущих федеральных клиник, в том числе и московских, которые приехали в регион. Позже на связь с ТАСС вышли коллеги Поддубного с прогнозами от врачей местной больницы. По их словам, пострадавший журналист пока находится в тяжелом состоянии, однако он в сознании и разговаривает. «Там тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета», — указал доктор.

Коллеги Поддубного сообщили, что накануне он работал «в непростых условиях»

Согласно словам журналиста Александра Ревунова, Поддубный накануне работал «в самых непростых условиях на границе Суджанского района».

[Он] рассказывал, как наши воины дают отпор украинским солдатам. Но вдруг он перестал выходить на связь, хотя до этого выходил в прямые эфиры, делал сюжеты. Коллеги волновались. Начали поступать тревожные сообщения, что якобы его автомобиль был атакован украинским дроном. И якобы Женя получил серьезные ранения. Некоторые Telegram-каналы успели вывесить некрологи Александр Ревунов журналист ВГТРК

Коллега журналиста указал, что врачи делают все, что в их силах. Уже были проведены все необходимые анализы, назначен курс лечения.

Известно, что вскоре Поддубного планируют начать готовить к перевозке в одну из московских клиник.

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Поддубный был ранен, появлялась информация, что он не выжил

Вечером 7 августа некоторые военкоры и Telegram-каналы сообщили, что Поддубный мог не выжить, однако вскоре появилось опровержение этой информации.

Позже поступили данные, что машина журналиста ВГТРК попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области — он был ранен в результате атаки украинского дрона. По словам депутата Госдумы Дмитрия Саблина, у Поддубного были зафиксированы ожоги и травма головы. Известно, что журналиста сопровождала съемочная группа. Никто из них не пострадал.