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06:31, 8 августа 2024Интернет и СМИ

Раскрыты подробности о лечение Поддубного

ВГТРК: Поддубному в реанимации проведут телемедицинские консультации
Евгений Поддубный

Евгений Поддубный. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военного корреспондента Евгения Поддубного планируют перевести в клинику в Москве. Об этом пишет ВГТРК в своем Telegram-канале.

В ВГТРК раскрыли состояние Поддубного и подчеркнули, что в курской больнице военкору провели все необходимые исследования. «Назначен курс лечения», — отмечается в публикации. До этого сообщалось, что в реанимации ему проведут телемедицинские консультации.

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Ранее сообщалось, что съемочная группа, сопровождавшая Поддубного, не пострадала. Об этом заявил звукооператор ВГТРК Станислав Еловский.

Вечером 7 августа военкоры и ряд Telegram-каналов сообщили о смерти Поддубного. Позже эту информацию опровергли. В Курской больнице оценили состояние Поддубного как тяжелое, передавал телеканал «Звезда».

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      Марина Совина
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