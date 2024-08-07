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22:53, 7 августа 2024Россия

В Курской больнице сообщили о тяжелом состоянии Поддубного

«Звезда»: в Курской больнице сообщили о тяжелом состоянии Поддубного
Евгений Поддубный

Евгений Поддубный. Кадр: страница Евгения Поддубного во «ВКонтакте»

Военкор Евгений Поддубный жив и находится в Курской областной больнице, в медицинском учреждении подтвердили эту информацию, сообщает Telegram-канал телеканала «Звезда».

«Сейчас журналист получает необходимую помощь. Он находится в крайне тяжелом состоянии. Медики делают все, чтобы сохранить жизнь военкора», — говорится в публикации.

Вечером 7 августа военкоры и ряд Telegram-каналов начали сообщать о смерти Поддубного. Позже эту информацию опровергли. Канал Readovka рассказал со ссылкой на источники, что у Поддубного серьезные ожоги и травма головы, он госпитализирован.

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      Сергей Грехов
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