Раскрыто состояние съемочной группы Поддубного

Звукооператор съемочной группы ВГТРК, сопровождавшей военного корреспондента Евгения Поддубного, Станислав Еловский ответил на вопрос о состоянии журналистов. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Еловский раскрыл состояние съемочной группы Поддубного и заявил, что она не пострадала. «Все ок», — сказал он в ответ на вопрос о самочувствии журналистов.
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Ранее в Минздраве рассказали о состоянии Поддубного. При поступлении в больницу он находился в тяжелом состоянии, сейчас военкор получает все необходимое лечение.
Вечером 7 августа военкоры и ряд Telegram-каналов сообщили о смерти Поддубного. Позже эту информацию опровергли. В Курской больнице оценили состояние Поддубного как тяжелое, передавал телеканал «Звезда».