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00:36, 8 августа 2024Интернет и СМИ

В Минздраве рассказали о состоянии военкора Поддубного

Минздрав РФ: Поддубный из противошоковой перемещен в реанимационное отделение

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный при поступлении в больницу находился в тяжелом состоянии, сейчас он получает все необходимое лечение, сообщается в Telegram-канале «Вести» со ссылкой на Минздрав России.

Как подчеркнули в ведомстве, планируется организовать телемедицинские консультации с врачами ведущих федеральных центров.

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«Незамедлительно маршрутизирован в противошоковую, где начата интенсивная терапия. Пациенту выполнены необходимые обследования. Из противошоковой перемещен в реанимационное отделение», — рассказали о состоянии военкора в министерстве.

Вечером 7 августа военкоры и ряд Telegram-каналов начали сообщать о смерти Поддубного. Позже эту информацию опровергли.

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      Марина Совина
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