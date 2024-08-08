В Минздраве рассказали о состоянии военкора Поддубного

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный при поступлении в больницу находился в тяжелом состоянии, сейчас он получает все необходимое лечение, сообщается в Telegram-канале «Вести» со ссылкой на Минздрав России.
Как подчеркнули в ведомстве, планируется организовать телемедицинские консультации с врачами ведущих федеральных центров.
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«Незамедлительно маршрутизирован в противошоковую, где начата интенсивная терапия. Пациенту выполнены необходимые обследования. Из противошоковой перемещен в реанимационное отделение», — рассказали о состоянии военкора в министерстве.
Вечером 7 августа военкоры и ряд Telegram-каналов начали сообщать о смерти Поддубного. Позже эту информацию опровергли.