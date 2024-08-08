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09:55, 8 августа 2024Россия

Обстановку в Курске описали словами «спокойно под рев сирен»

ТАСС: обстановка в Курске спокойная, срабатывают сирены

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Обстановка в Курске спокойная и без паники, в городе периодически срабатывают сирены о ракетной опасности, передает ТАСС.

Российский город расположен в 150 километрах от границы с Сумской областью. Во вторник, 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массированный обстрел Курской области, в частности, города Суджа, под прикрытием которого попытались прорвать границу с использованием тяжелой техники — факт атаки подтвердили в министерстве обороны.

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Корреспондент агентства описал обстановку в городе словами «Курск живет обычной жизнью, но периодически под рев сирены».

По данным агентства, городские магазины и кафе работают в обычном режиме, очередей нет, а также не наблюдаются скопления автомобилей на выезд из Курска.

Всего на территории региона для вынужденно переселенных из приграничных районов жителей области развернули 15 пунктов временного проживания и организовали несколько пунктов сдачи крови.

Ранее сообщалось, что попытку наступления подразделений ВСУ вглубь Курской области пресекли мотострелки Военно-космических сил России. Вечером в среду, 7 августа, российских военных экстренно перебросили в район населенного пункта Коренево, где они остановили продвижение противника. Утром в четверг, 8 августа, стало известно о переброске ЧВК «Вагнер» в Курскую область.

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      Елена Торубарова
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