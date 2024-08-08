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09:27, 8 августа 2024Россия

Стало известно о переброске ЧВК «Вагнер» в Курскую область

Военкор Гузенко заявил, что вагнеровцев перебрасывают в Курскую область

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения ЧВК «Вагнер» занимаются переброской в Курскую область для противодействия Вооруженным силам Украины (ВСУ) на границе региона. Об этом стало известно военкору Егору Гузенко, известному под псевдонимом Тринадцатый. Свое заявление по ситуации он опубликовал в Telegram-канале.

На кадрах, показанных военкором, вагнеровцы пояснили, что возвращаются в Россию. Они отметили, что направляются в Курск, чтобы разбить позиции украинской стороны.

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«В Россию возвращаются бойцы ЧВК "Вагнер". Мужчинам успехов», — написал Гузенко.

До этого сообщалось, что попытку наступления подразделений Вооруженный сил Украины вглубь Курской области пресекли мотострелки Военно-космических сил России. Вечером 7 августа российские военнослужащие были экстренно переброшены в район населенного пункта Коренево и остановили продвижение противника.

6 августа ВСУ начали массированный обстрел Курской области, под прикрытием которого попытались прорвать границу с использованием тяжелой техники. Факт атаки подтвердили в Минобороны.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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