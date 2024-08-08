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08:30, 8 августа 2024Россия

«Не должно быть никаких ограничений». Медведев назвал важное политическое последствие атаки ВСУ на Курскую область

Медведев призвал идти до Киева и Одессы из-за атаки ВСУ на Курскую область
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев перечислил причины атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. По его мнению, таким образом Киев пытается получить новую западную помощь деньгами и оружием. Кроме того, вылазка имеет информационное значение для демонстрации успехов на поле боя, указал политик. Он также назвал важное политическое и правовое последствие произошедшего.

Это и желание выгодно показать остатки иссякающих сил своим хозяевам для получения новой порции денег и оружия, и попытка разредить наши боевые порядки на основной линии противостояния, оттянув часть сил в Курск и Белгород, и временное информационное превращение зрады в перемогу

Дмитрий Медведевзампред Совбеза России
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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Киев пытался посеять панику атакой в Курской области и показать «подобие активности на фоне постоянных провалов на фронте».

До этого масштабной провокацией назвал атаку ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин.

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Медведев напомнил об обещании главы Генштаба Путину

Медведев напомнил об обещании главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова президенту Владимиру Путину, что враг будет разгромлен. Политик призвал извлечь серьезный урок из произошедшего.

Необходимо извлечь серьезный урок из случившегося и исполнить то, что Герасимов пообещал Верховному Главнокомандующему — беспощадно разгромить и уничтожить врага

Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

6 августа с восьми утра бойцы ВСУ из 22-й механизированной бригады в составе 300 человек пытались прорвать российскую границу в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области. У них было 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. Пограничные службы заявили, что попытку прорыва удалось сорвать.

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал о том, что регион атаковала тысяча бойцов ВСУ. В докладе Владимиру Путину он отметил, что украинские военные атаковали регион «с целью захвата участка территории Суджанского района», и сообщил, что продвижение противника остановлено.

Герасимов заверил Путина, что «операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу».
В течение дня подразделения группировки войск «Север» совместно с пограничными войсками ФСБ России наносили удары по украинским формированиям в районах, примыкающих к российско-украинской границе.

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Медведев назвал важное политическое последствие атаки ВСУ

Медведев отметил, что атака ВСУ имеет еще одно важное политическое и правовое последствие в контексте проведения специальной военной операции (СВО).

С этого момента СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер. Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов. Не должно быть никаких ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ. И об этом теперь можно и нужно говорить в открытую, без стеснения и дипломатических реверансов

Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

По мнению политика, российские военные могут войти на украинскую территорию до Харькова, Днепра, Николаева, Киева и дальше. Медведев подчеркнул, что атакой на Курскую область ВСУ сняли любые табу с этой темы. Он призвал западный мир, включая Великобритания, осознать, что Россия остановится только тогда, когда посчитает это приемлемым и выгодным для себя.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов раскритиковал публичную реакцию американских властей на атаку украинских военных. Он призвал Соединенные Штаты остановить поставки вооружений Киеву.

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      Марина Совина
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